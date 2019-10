Manovra: fonti Mef, destituito fondamento presunto taglio risorse scuola**

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Completamente destituito di fondamento il presunto taglio delle risorse per la scuola diffuso sugli alcuni organi di stampa". A precisarlo sono fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze. "La notizia che la Nadef preveda un taglio delle risorse per la scuola è completamente destituita di fondamento. Tale erronea affermazione - rilevano - è frutto di un’errata valutazione del contenuto di una tabella della Nadef che riporta i dati delle grandi voci di spesa tendenziale, quindi, precedenti all’attuale programmazione della finanza pubblica, che risentono della dinamica demografica e che per l'istruzione sono stimate sulla base dell’elaborazione effettuata dal Miur dei dati relativi al 2016".