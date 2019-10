Governo: M5S, 'su Fioramonti no gioco al massacro'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Ormai è sotto gli occhi di tutti il goffo e scorretto tentativo di individuare nella persona di Lorenzo Fioramonti la figura del ministro-bersaglio di questo esecutivo, facendo peraltro ricorso ad argomentazioni tanto futili quanto squallide e coinvolgendo un minore". Lo affermano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera.

"Un’operazione esecrabile che purtroppo abbiamo già visto in passato e alla quale non intendiamo sottostare. Ribadiamo tutta la stima e la vicinanza a una persona seria e competente insieme alla quale lavoriamo intensamente per mettere a segno importanti interventi e puntare con decisione su scuola, università e ricerca. Fioramonti è sotto attacco per le sue proposte politiche, dalla centralità della questione ambientale agli investimenti necessari per i suoi settori di competenza fino al suo riaffermare i diritti dei giovani di questo Paese: ma questi sono esattamente gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle, dunque chi attacca il ministro attacca tutti noi”.