Migranti: #sullavitanonsitratta, 8 barche di cartone e rose bianche nel mare di Palermo (2)

(AdnKronos) - Le otto piccole barche di cartone sono state realizzate da Cgil, Cisl e Uil per ricordare, una per ogni anno, le vittime dei naufragi, con la scritta in nero del drammatico conto delle vittime: 368 morti il 3 ottobre 2013, 3.538 morti nel 2014; 3.771 nel 2015; 5.096 nel 2016; 3.139 nel 2017; 2.023 nel 2018 e 1.112 al 3 ottobre 2019. Nell’ottava barca, la scritta 'un mare di persone' e l’hashtag 'sulla vita non si tratta', appello lanciato dai sindacati alla città di Palermo.

"La tratta degli essere umani va combattuta con tutte le forze" hanno sottolineato. "Il nostro è un appello per il diritto alla vita e per il diritto all'approdo, ognuno ha il diritto di vivere libero nel posto che sceglie - ha detto il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo - Chiediamo porti sempre aperti e una legislazione capace di garantire canali sicuri e regolari per rifugiati e migranti. Per noi non è solo una commemorazione ma vogliamo lavorare per un mondo più giusto".