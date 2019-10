Mafia: trattativa, Corte Assise in camera consiglio per decidere su deposizione Berlusconi

Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - La Corte d'assise d'appello di Palermo è riunita in Camera di consiglio per decidere sulla deposizione di Silvio Berlusconi al processo sulla trattativa tra Stato e mafia. Prima di entrare in camera di consiglio, il Presidente Angelo Pellino ha chiesto il parere alle parti. La difesa di Marcello Dell'Utri, che ha sollecitato la deposizione dell'ex premier, "ritene che Berlusconi debba essere sentito come testimone su una specifica circostanza per riferire quanto a sua conoscenza su eventuali minacce ricevute durante il governo da lui presieduto fino al dicembre 1994".

La Procura generale, rappresentata da Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, ha prima ricordato il certificato depositato dalla difesa di Berlusconi in cui si conferma l'iscrizione nel registro degli indagati di Berlusconi per le stragi del 1993.ì "Il Pg - dice Fici - ritiene che Berlusconi debba essere sentito secondo le formalità e con la possibilità di astenersi, con la precisazione che una volta che non si astiene deve rispondere a tutte le domande". La Corte d'asssise d'appello dovrebbe uscire tra poco con la decisione.