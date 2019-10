Migranti: Ferrara (M5S), 'dibattiti con Carola complicano soluzioni'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "L’Europa deve andare oltre i minuti di silenzio e le giornate della memoria, per voltare pagina bisogna arrivare a una gestione comune dei flussi migratori. Ancora oggi alcuni Stati membri trasformano i propri territori in vere e proprie roccaforti invalicabili: questo atteggiamento, di fatto, isola Paesi come l’Italia che si trovano a gestire in completa solitudine le operazioni di ricerca e salvataggio. Dibattiti polarizzati come quelli visti oggi al Parlamento europeo, alla presenza di Carola Rackete, rischiano di allontanarci dall’obiettivo principale: solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri”. Lo afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara.