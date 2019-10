Governo: Conte, 'azione politica non è lotta per appropriazione 'partitica' risorse'**

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Il successo" del cosiddetto patto con gli italiani voluto dal premier Giuseppe Conte, "passa per una nuova visione del Paese, di cui il nostro governo, il mio governo, deve dare per primo l’esempio. Vinceremo la sfida se agiremo come una collettività unita da forti valori comuni e non come una sommatoria di interessi particolari. L’azione politica non deve essere una lotta per l’appropriazione, con colorazione partitica, di risorse nell’immediato ma un progetto riformatore pienamente condiviso anche per il futuro". Lo ha detto il presidente del Consiglio in un passaggio del suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda, oggi a Milano.