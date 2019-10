Imprese: Conte, coraggio su spinta a investimenti pubblici

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo agire con coraggio sul fronte degli investimenti pubblici. La vera sfida non è tanto stanziare più risorse, quanto la capacità di realizzare progetti in grado di mobilitare quelle esistenti e di sbloccare le risorse già impegnate in opere ferme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea generale di Assolombarda.