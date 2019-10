Governo: Ciriani, 'Conte faccia dimettere Fioramonti o mozione sfiducia'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Esprimo a Daniela Santanchè la mia profonda solidarietà per le inqualificabili dichiarazioni rilasciate dal ministro Fioramonti su Facebook. In questo anno ho avuto l'occasione di apprezzare il lavoro, la serietà e la professionalità di Daniela. Le parole del ministro Fioramonti sono un'offesa per tutte le donne, che quotidianamente offrono testimonianza delle loro capacità, della loro intelligenza e della loro bravura. Ed è inqualificabile che una persona che oggi ricopre il ruolo di ministro sia stato autore di tali meschinità". Lo afferma Luca Ciriani, capogruppo Fdi al Senato.

"Mi auguro -aggiunge- che il presidente Conte, così come gli altri esponenti del governo e della maggioranza non assistano silenti. Perchè così come forte e giusto è stato il risentimento per il linciaggio che ha subito il ministro Bellanova, altrettanto lo sia per Daniela Santanchè. Per questa ragione, se non interverrà subito il presidente del Consiglio facendo dimettere il proprio ministro, presenterò oggi stesso una mozione di sfiducia personale a Lorenzo Fioramonti, il quale oltre al sessismo ha pesantemente attaccato le nostre Forze dell'Ordine arrivando quasi a giustificare azioni terroristiche. Un personaggio simile non può restare un minuto di più al ministero dell'Istruzione".