Dazi: Conte, 'è guerra che preoccupa, faremo di tutto per limitare danni'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Far ripartire la crescita richiede un doppio sforzo: contrastare la congiuntura avversa, soprattutto a causa delle tensioni commerciali, e risolvere i problemi di lungo periodo dell’economia italiana. La guerra dei dazi sta mettendo a dura prova l’intero comparto del manifatturiero europeo. Da ultimo, il pronunciamento Wto che legittima gli Stati Uniti, apre a una prospettiva che rischia di far male al nostro settore manufatturiero a agroalimentare: faremo di tutto per limitare i danni, anche all'interno della Ue". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea generale di Assolombarda, al Teatro alla Scala di Milano.

"A ciò - prosegue inoltre il premier - si aggiunge una crisi strutturale dell’automotive che costituisce una minaccia per ampi settori della nostra industria, soprattutto al Nord".