Usa: Salvini, 'mai informato da Conte su incontri Servizi con Stati Uniti'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "A ferragosto ero a Castel Volturno a fare il Comitato per l'Ordine e la sicurezza contro la camorra e la mafia nigeriana, Conte non fece neanche mezzo colpo di telefono" per parlare di richieste degli Usa ai Servizi segreti italiani. Lo dice Matteo Salvini, allora vicepremier e ministro dell'Interno, ospite di 'Agorà' su Raitre.