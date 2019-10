Migranti: nuovo sbarco a Lampedusa, arrivati nella notte in 72**

SCONTRO

Incidente nella galleria, auto si ribalta

Incidente nella serata del 2 ottobre sulla strada statale 685 nella galleria Triponzo. Due i mezzi coinvolti, uno dei veicoli si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia e l'ambulanza del 118. Due le persone rimaste ferite in maniera non grave. Uno dei conducenti, un uomo di 69 anni, è stato trasportato in ospedale.