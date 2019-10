Def: Salvini, 'enorme fregatura, Lega cercherà di limitare danni'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - La nota al Def varata lunedì scorsa "mi sembra un enorme fregatura: avevano promesso asili nido gratis, soldi per disabili, soldi per imprese e lavoratori, non c'è nulla di tutto questo. L'unica cosa è che non aumenteranno l'Iva, ma stanno litigando anche su questo". Lo dice Matteo Salvini, a margine di una visita al carcere di Perugia.

"Vanno d'accordo solo sull'aver riaperto i porti e triplicato gli sbarchi. Quindi tante parole - incalza il leader della Lega - ma nelle tasche degli italiani non arriva nulla, sempre che non tassino chi paga in contanti altrimenti i soldi invece di entrare, escono. La Lega porterà in Parlamento le sue proposte e cercherà di limitare i danni".