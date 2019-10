Spazio: Fraccaro chiama Parmitano, 'rilanceremo aerospazio'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro ha avuto oggi un colloquio telefonico con il neo comandante della Stazione spaziale internazionale Luca Parmitano. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio stampa del sottosegretario. È la prima call istituzionale di 'AstroLuca' dopo aver assunto la guida dell’ISS. Fraccaro, che ha la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ha voluto congratularsi con l’astronauta per questa nomina.

“È il giusto riconoscimento per la grandissima professionalità e le straordinarie competenze che ha dimostrato in questi anni riuscendo a raggiungere traguardi al di là di ogni aspettativa”, ha esordito Fraccaro. Al colloquio era presente anche l’ammiraglio Carlo Massagli, segretario del Comitato Interministeriale per le politiche relative allo spazio e all’aerospazio. “L’umiltà, la competenza e la serietà con la qualeha affrontato questo cimento sono, e saranno, d’insegnamento per tutti noi”, ha detto l’ammiraglio Massagli.

“Sono grato per essere stato scelto come comandante – ha detto Parmitano – e sono grato al mio Paese perché se sono qui lo devo a tutti coloro che hanno partecipato alla mia educazione”. Parmitano, ha aggiunto Fraccaro, “è un simbolo dell’eccellenza italiana in campo aerospaziale, abbiamo l’obiettivo di rafforzare questa posizione investendo sempre di più nel settore. Il mio impegno sarà quellodi dare alle politiche aerospaziali un posto di rilievo nell’agenda di governo dei prossimi anni perché sono il volano per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del Paese. Credo fermamente nella ricerca aerospaziale, sarà questa la grande sfida del prossimo futuro”.