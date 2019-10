Coppia trovata morta in casa nel napoletano

Napoli, 2 ott. (Adnkronos) - E' quella dell'omicidio-suicidio l'ipotesi al momento più accreditata in relazione ai corpi senza vita di un uomo e una donna, conviventi, trovati in un appartamento a Castello di Cisterna in provincia di Napoli. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri per stabilire la dinamica di quanto accaduto. I due, l'uomo italiano e la donna ucraina, avevano entrambi 56 anni. I carabinieri sono intervenuti a seguito della chiamata al 112 dei familiari dell'uomo, che non avevano sue notizie da ieri. I militari hanno forzato la porta e hanno trovato i due corpi senza vita nella camera da letto.