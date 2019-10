Editoria: crisi al Giornale di Sicilia, un tavolo alla Regione

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Un tavolo alla Regione siciliana per affrontare la situazione critica del Giornale di Sicilia. In un incontro che si è svolto oggi presso la sede dell'assessorato regionale al Lavoro, sono emerse le prime proposte per il rilancio della storica testata attraverso il potenziale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A darne notizia è la Slc Cgil Palermo che, dopo la firma dell'accordo che ha prorogato a dicembre la cig a zero ore per i poligrafici scongiurando i licenziamenti, si è fatta promotrice di questo incontro, a cui hanno partecipato l'assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone e il suo staff, il direttore del Giornale di Sicilia Antonio Ardizzone, il vicedirettore Marco Romano e il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso.

"L'Slc da tempo sostiene che c'è bisogno di trasformare il lavoro e l'organizzazione del lavoro con l'ausilio delle nuove tecnologie - spiega Rosso -. Un'azienda prestigiosa come il Giornale di Sicilia non può correre il rischio di scomparire, ma deve potersi sviluppare cogliendo queste opportunità e utilizzando le risorse messe in campo per la digitalizzazione".