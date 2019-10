Riforme: Fiano, 'avanti con modifiche regolamenti parlamentari'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - “E’ stata fissata per domani alle 12 dal presidente Fico la Giunta per il regolamento. E’ un’ottima notizia che fa seguito alla richiesta che ieri formalmente abbiamo avanzato in commissione Affari costituzionali e che il presidente Brescia ha fatto propria rivolgendosi al presidente della Camera, chiedendone un’immediata calendarizzazione. Dovremo infatti affrontare in Giunta la revisione del regolamento della Camera, come analogamente ha chiesto il nostro Gruppo al Senato, senza la quale non si darebbe seguito all’accordo di governo, che prevede l’avvio di questo iter contestualmente all’approvazione della legge sul taglio dei parlamentari". Lo afferma Emanuele Fiano, componente della presidenza del Gruppo Pd della Camera.

"Proporremo in quella sede -aggiunge- quei correttivi fondamentali per permettere che la riduzione dei parlamentari si trasformi in una risorsa per l'efficienza di un moderno sistema rappresentativo”.