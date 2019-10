Imprese: Conte, 'in Borsa aziende socialmente responsabili hanno più valore'

Streaming intervista

Salvini al Corriere

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è impegnato in Umbria per la campagna elettorale in vista del voto regionale del 27 ottobre. Salvini sostiene il candidato unico del centrodestra, Donatella Tesei. Oggi è venuto in visita alla redazione del Corriere dell'Umbria. Qui l'intervista streaming.