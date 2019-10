Def: Carfagna, 'falsa narrazione su evasori'

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - “Il governo giallorosso si è appena insediato e già ha ritirato fuori il ritornello degli evasori, tanto caro alla sinistra. Basta, è una narrazione falsa". Lo afferma Mara Carfagna, deputato Fi e vicepresidente della Camera.

"Gli italiani -aggiunge- non sono un popolo di evasori fiscali, sono un popolo di tartassati. Paghiamo tasse altissime, sia a livello statale che a livello locale, grazie anche al fatto che il governo precedente ha sbloccato le addizionali comunali. Quella che serve non è la retorica dell’evasione, utilizzata per terrorizzare chi prende un caffè al bar o compra il pane ogni mattina, ma un tetto massimo alla pressione fiscale complessiva, perché a evadere è chi gestisce i grandi capitali, non chi versa allo Stato fino all’ultima goccia di sangue”.