Sanità: da Regione Veneto altri 8,9 mln per investimenti

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Via libera dalla Giunta regionale del Veneto ad altri 8 milioni 972 mila euro di finanziamenti in edilizia e macchinari per tre importanti Ullss venete: la 1 Dolomiti, la 6 Euganea e la 9 Scaligera. I finanziamenti sono stati approvati, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, dopo che si è concluso positivamente l’iter di valutazione dei progetti presentati dalle singole Ullss da parte della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia.

All’Ulss 1 Dolomiti sono stati assegnati 360 mila euro per lavori di ristrutturazione di alcune stanze del reparto di Medicina dell’Ospedale di Pieve di Cadore. All’Ulss 6 Euganea vanno 6 milioni 857 mila euro, che serviranno a copertura finanziaria per investimenti in conto capitale anno 2019 in edilizia (3 milioni 350 mila euro) e in attrezzature sanitarie (3 milioni 507 mila euro). L’Ulss 9 Scaligera ha ottenuto 1 milioni 754 mila euro. Saranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature all’Ospedale di San Bonifacio (137.860 euro); per l’acquisto di accessori relativi ad attrezzature già realizzate nell’Ulss (600 mila euro); e per i relativi lavori di adeguamento edilizio (1 milione 017 mila euro).

“Tenere i conti in ordine, come si fa nella sanità veneta – sottolinea la Lanzarin – ci consente di proseguire con continuità in una politica di investimenti alla quale, ogni anno, riusciamo a destinare almeno 70 milioni di euro. Ognuno di questi euro viene anche utilizzato al meglio, perché ogni progetto, prima di essere finanziato, è valutato con attenzione dalla Crite. Nemmeno un centesimo, quindi, rischia di essere sprecato”. Con la stessa delibera, la Giunta regionale ha autorizzato altri 11 progetti per circa 13,5 milioni, che saranno finanziati con un successivo provvedimento.