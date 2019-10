Enel Energia Tour a Fidenza, protagonista la Torta fritta

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Torta fritta regina della tappa di Fidenza dell'Enel Energia Tour, viaggio in truck tra le eccellenze del Belpaese. Il tour, partito lo scorso aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino. La tappa di Fidenza sarà inaugurata il 3 ottobre, alle 11, in via Gramsci 47, con un programma di iniziative e intrattenimento per grandi e piccoli.

Saranno presenti al taglio del nastro il sindaco Andrea Massari, la responsabile Indirect Stores Emilia Romagna Marche Enel Energia Nadia Servino, il referente Enel Affari istituzionali Emilia Romagna Massimiliano Bega, i titolari dello spazio Enel di Fidenza Fabrizio Bragatto e Margherita Piccoli. Mentre Andrea Viganò, attore di Colorado e animatore della tappa Enel nella città emiliana, sarà impegnato insieme allo chef, e tutor per l’occasione, Nicoletta Gentilini in una sfida culinaria: imparare a cucinare la Torta fritta.

Alle 16 via Gramsci si animerà con l’arrivo degli attori dell’Associazione 'Circolarmente', la scuola per il circo ludico didattico che con 'Spiazza la Piazza', laboratorio caratterizzato da tappeti colorati in cui il bambino è guidato a sperimentare i vari attrezzi della giocoleria, i cantastorie e il trampoliere intratterrà i bambini e le loro famiglie.

La manifestazione proseguirà con l’intrattenimento musicale dal vivo a cura del musicista Gianfranco Pongolini e una degustazione di prodotti tipici locali della Gastronomia 'La Buona Forchetta'.

"Mi fa molto piacere che Enel Energia Tour con il suo carico di animazioni e insegnamento delle buone pratiche energetiche abbia inserito Fidenza tra le sue tappe insieme a Ravenna - sottolinea il sindaco Andrea Massari - Lo consideriamo come un segno di attenzione delle scelte ambientali e per la sostenibilità costruite nella nostra comunità".

"Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei Comuni italiani - spiega Nadia Servino - Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze".