Sicilia: aerei per Lampedusa, rientra allarme su disservizi

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Rientra l'allarme sui disservizi nel trasporto aereo da e per Lampedusa, svolti in regime di continuità territoriale dalla compagnia Dat. Ad annunciarlo è l'assessore regionale ai Trasporti Marco Falcone al termine del vertice tenuto in assessorato insieme al sindaco Totò Martello, al responsabile di Dat Italia Luigi Vallero, al direttore nazionale Trasporto aereo Enac Andrea Marotta e al direttore aeroportuale per la Sicilia occidentale Antonino Buttafuoco.

"Si è raggiunto un buon punto d'intesa -dice Falcone-. La Dat ha preso l'impegno a rimuovere, o comunque limitare al massimo, i disagi lamentati dall'amministrazione lampedusana, sebbene l'Enac abbia riscontrato come su 5440 voli previsti dal contratto, in un anno ne sono stati effettuati 5250. Ovvero lo 0,6% del numero totale di voli prefissati non è stato compiuto, cifra al di sotto del limite di tolleranza fissato per legge al 2%". L'intento della Regione è che "la compagnia, nell'ottica di mantenere gli adeguati standard del servizio, garantisca l'utilizzo sulla tratta per Lampedusa di quattro veicoli Atr72 da 66 posti, anche alla luce del positivo incremento degli utenti. Da luglio 2018 a luglio 2019 - sottolinea l'assessore - si è passati da tremila a quasi seimila passeggeri distribuiti sui 22 voli giornalieri previsti dal contratto per l'estate".