Milano-Bicocca, la rettrice Iannantuoni sceglie la sua squadra

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - Dieci Pro-Rettori e dodici delegati. Giovanna Iannantuoni, nuova rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, questa mattina ha presentato la sua squadra. "La scelta è avvenuta guardando le competenze presenti in Ateneo – ha detto la neorettrice -. Prorettori e delegati mi aiuteranno ad avere una strategia chiara e di lungo periodo. Ma la cosa che più di tutte mi piace sottolineare è che con la mia squadra condivido un paradigma per me fondamentale: la capacità di ascolto e di condivisione".

La professoressa Iannantuoni è la terza rettrice di Milano-Bicocca, prima di lei Marcello Fontanesi, che ha guidato l’Ateneo dalla fondazione al 2013, e l’uscente Cristina Messa. "Ho l’orgoglio di raccogliere un’eredità importante, quella di un Ateneo che nel tempo si è affermato come uno dei più importanti a livello nazionale – ha aggiunto -. La mia visione è quella di un’università pubblica e indipendente che faccia della cultura, oggi più che mai, un motore di sviluppo sociale e civile.

La squadra della rettrice Giovanna Iannantuoni. I Pro-rettori che affiancheranno la neorettrice sono dieci: Pro-Rettore vicario: Marco Orlandi, docente di Chimica Analitica (scarica la bio); Pro-Rettore alla Didattica: Maurizio Casiraghi, docente di Zoologia (scarica la bio); Pro-Rettore alla Ricerca: Guido Cavaletti, docente di Anatomia Umana (scarica la bio); Pro-Rettore per l'Alta formazione e per le attività del Job Placement: Mario Mezzanzanica, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni (scarica la bio).

E ancora: Pro-rettore per i rapporti con il territorio: Giampaolo Nuvolati, sociologia dell’Ambiente e del territorio (scarica la bio); Pro-Rettore all’Internazionalizzazione: Gabriella Pasi, docente di Informatica (scarica la bio); Pro-rettore per l’Orientamento: Maria Grazia Riva, docente Consulenza clinica nella formazione e di Pedagogia della relazione (scarica la bio); Pro-Rettore al Bilancio: Alessandro Santoro, docente di Scienza delle Finanze (scarica la bio);

Pro-Rettore per i Rapporti col Servizio Sanitario Nazionale: Erik Pietro Sganzerla, docente di Neurochirurgia (scarica la bio); Pro-Rettore alla Valorizzazione della Ricerca: Salvatore Torrisi, docente di Economia e gestione delle imprese (scarica la bio).

Contestualmente sono stati nominati anche i delegati che si occuperanno di altri aspetti strategici per l’Ateneo, dal welfare alle politiche attive per gli studenti: Luca Beverina (Valorizzazione dei Brevetti), Emanuela Bricolo (Politiche di benessere per il personale), Matteo Colleoni (Sostenibilità), Roberta Garbo (Disabilità e i disturbi specifici di apprendimento), Alberto Ottavio Leporati (Digitalizzazione) Alfredo Marra (Semplificazione amministrativa), Elisabetta Nigris (Formazione degli insegnanti e Faculty Development), Lucia Visconti Parisio (Sport universitario), Claudia Riccardi (Prevenzione e la Sicurezza), Maria Grazia Riva (Comunicazione), Alessandro Santoro (Politiche attive per gli studenti e Relazioni Sindacali).