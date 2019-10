Riforme: Brescia a Fico, 'avviare riforma regolamento Camera'**

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Il voto di oggi in commissione sulla riduzione dei parlamentari è una prova di credibilità superata per chi era presente. Ora manca solo l’ok dell’aula a una riforma epocale, sempre promessa e mai realizzata da tutti i partiti, possibile solo grazie al MoVimento 5 Stelle in maggioranza e in Parlamento. D’intesa con i componenti della commissione Affari Costituzionali, scriverò al Presidente della Camera, Roberto Fico, per chiedere di avviare i lavori per la riforma del regolamento della Camera". Lo dice Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e nuovo relatore del provvedimento dopo l’assenza dell’ex relatore Iezzi (Lega) in commissione.