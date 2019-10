Riforme: Pd-Leu chiedono garanzie a M5S prima di ok a taglio parlamentari

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Un impegno ai presidenti delle Camera per l'avvio di una "sessione straordinaria di lavoro delle Giunte per la riforma dei regolamenti" e alla maggioranza perchè venga dato un segnale sulla richiesta di 'aggiustamenti' costituzionali per correggere alcuni effetti del taglio del numero dei parlamentari.

Questa la richiesta con cui il Pd e Leu hanno accompagnato il via libera oggi in Affari Costituzionali alla Camera della riforma per la riduzione del numero dei parlamentari. "Alcune di queste modifiche -spiega il dem Emanuele Fiano- possono essere inserite come emendamenti nel proposta di legge costituzionale sulla modifica dell'elettorato attivo che è all'esame del Senato e su questo ci confronteremo all'interno della maggioranza".