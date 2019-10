Sorgenia: sempre più digitale, accetterà pagamenti in bitcoin

Roma, 1 ott. - (AdnKronos) - Grazie alla collaborazione con la startup italiana Chainside, Sorgenia apre alle criptovalute e alla blockchain. Con questo accordo, la digital energy company è oggi la prima azienda nel settore dell’energia a scegliere i bitcoin come modalità di pagamento. Lo annuncia in una nota la società, uno dei principali operatori del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, spiegando che i clienti che dispongono di un conto in criptovaluta potranno selezionare questa modalità di pagamento sul marketplace di Sorgenia, raggiungibile da App o area web, così come avviene per un normale pagamento con carta di credito.

Il controvalore addebitato al cliente corrisponderà al valore della moneta virtuale al momento della transizione, senza alcuna commissione aggiuntiva. Due, a oggi, le categorie di oggetti acquistabili in bitcoin nel marketplace: soluzioni di smart home per rendere più efficiente e digitale la propria abitazione (smart meter, termostati wireless, rilevatori di wi-fi) e oggetti di e-mobility (hoverboard, monopattino, skateboard rigorosamente elettrici) per vivere la città in maniera sostenibile.

"Con l’introduzione di questa modalità di pagamento vogliamo rendere ancora più innovativo il nostro modo di stare sui canali digitali" afferma Alberto Bigi, Chief Innovation & Development Officer di Sorgenia. "Consentire di pagare in bitcoin significa venire incontro alle esigenze dei clienti che ci hanno scelti perché cerchiamo sempre di portare le tecnologie di frontiera nel mondo dell’energia. Non vogliamo certo fermarci qui: stiamo studiando come estendere l’uso dei bitcoin anche ad altri servizi, primo tra tutti il pagamento delle bollette", spiega il manager.