Nuovo ponte a Genova, Conte: "Simbolo della rinascita"

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è a Genova per partecipare alla cerimonia del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera.

Presente anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

"L'ultima volta che sono stato qui era il 14 agosto, in occasione dell'anniversario di questa tragedia, e proprio da questo cantiere dissi che Genova era il simbolo della volontà di rinascita. Questa rinascita si sta concretizzando, la possiamo vedere con gli occhi e toccare con mano, è una rinascita che nasce da una collaborazione sinergica tra pubblico e privato", ha detto Conte sottolineando: "La soddisfazione di questo progetto non ci fa dimenticare le 43 vittime del ponte. Questo è un progetto che realizza la volontà di riscatto, ma in questo progetto c'è quasi incorporato il ricordo di 43 vittime, e chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere della memoria, ha il dovere di testimoniare questa memoria anche con atti concreti, con l'impegno costante per potenziare la prevenzione e rafforzare la sicurezza delle nostre infrastrutture". "Stiamo realizzando un'opera di altissima ingegneria in tempi record", ha detto ancora Conte ricordando che "avevamo preso un impegno con Genova, cercheremo di onorarlo giorno per giorno. Il monitoraggio dell'andamento dei lavori sarà costante e continuo, con l'obiettivo di inaugurare il nuovo ponte secondo il cronoprogramma e mi fa piacere constatare che anche adesso che la fase di avanzamento" è andata avanti "conferma i tempi" che il governo si è dato per la ricostruzione. "Genova mi sta dando e ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero - ha aggiunto il premier - Genova la continuiamo a portare nel cuore, io personalmente continuerò a tornare a Genova e sono ancora più determinato di prima... sino a quando avremo completato la fase di rilancio di un progetto di rinascita".