Def: Conte, 'non stupisca stima evasione, potenziale 12,5 mld'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - La stima di 7 miliardi dalla lotta all'evasione "non deve sorprendere, e non devono sorprendere le stime consistenti sulle possibilità di recuperare ingenti risorse finanziarie incrementando i pagamenti elettronici". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Ci sono varie stime in circolazione - spiega il presidente del Consiglio - considerate che proprio oggi un quotidiano ha pubblicato stime su transazioni elettroniche di 46 pro capite in Italia, contro la media europea di 135 a persona. Se si colmasse questo gap, si stima il recupero di 12,5 miliardi".