Teatro: il Massimo di Palermo ospita 'Opera Europa'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Dal 1 al 3 ottobre il Teatro Massimo di Palermo ospiterà per la prima volta due forum di 'Opera Europa', l’organizzazione europea che riunisce più di 200 festival e teatri d’opera e organizza in varie città conferenze aperte con lo scopo di creare relazioni per una sempre più ampia rete di coproduzioni europee. Il Massimo ospiterà i quaranta partecipanti dell’Human Resources Forum e del Technical & Production Forum di Opera Europa.

Il Technical & Production Forum riunisce regolarmente i direttori tecnici e i responsabili della produzione nel corso delle conferenze di Opera Europa o in occasione di riunioni indipendenti. Dalla sua creazione nel 2004 il forum si è occupato della gestione del progetto di produzione, dei vantaggi e degli svantaggi dei laboratori interni, e ha concepito una banca dati con le specificazioni tecniche dei teatri.