Rdc: Meloni, 'togliere beneficio a condannati per reati'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Lo scandalo del reddito di cittadinanza all’ex brigatista Federica Saraceni, condannata per l’omicidio di Massimo D’Antona, è causato anche della bocciatura in Parlamento dell’emendamento di Fratelli d’Italia per escludere dai beneficiari del reddito di cittadinanza chi è stato condannato per gravi reati penali". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

"Con l’attuale norma -aggiunge- anche ladri, pedofili e stupratori, oltre ad assassini e terroristi, percepiscono l’assegno da parte dello Stato. Una follia che Fratelli d’Italia aveva segnalato in totale solitudine. Ora il governo vari urgentemente una norma per fermare questo scempio".