Palermo: D'Agostino, 'rendiconto positivo ma restano criticità'

Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "Il rendiconto mostra una serie di elementi positivi, anche se restano certamente delle criticità". Così l'assessore al Bilancio del Comune di Palermo Roberto D'Agostino dopo il via libera al rendiconto di gestione 2018. Fra gli elementi positivi, secondo l'assessore, "il tempo di pagamento dei fornitori che è sceso considerevolmente ed è continuamente monitorato e l'accantonamento di quasi 90 milioni". "Questo - ha aggiunto - comporta certamente un rapporto più facile e produttivo con le partecipate e in generale con tutti coloro che interagiscono finanziariamente con il Comune".

"E' necessario accelerare i tempi di pagamento nello specifico settore degli interventi sociali e in tal senso stiamo lavorando anche con gli uffici di quel settore - ha detto - I tagli lineari che il governo nazionale precedente ha imposto agli enti locali, che ci hanno costretto ad accantonare circa 23 milioni nel triennio, insieme con la modifica fuori tempo massimo dei parametri di deficitarietà strutturale hanno determinato una situazione di difficoltà che per molti Comuni è divenuta di crisi. In più, i continui messaggi di sanatorie più o meno convenienti hanno contribuito a creare un clima di attesa che certamente ha ostacolato i risultati della lotta alla evasione".

Ma non è tutto. "Un altro colpo pesante - conclude - potrà venire dal mancato intervento sulla modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità che Anci sta mettendo in evidenza col nuovo governo per monitorare il potenziale effetto devastante sulla maggior parte degli enti locali".