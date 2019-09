Umbria: Verini, 'libera scelta candidati, vincolo mandato è l'opposto'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Diradata la polvere, credo che oggi sia chiaro a tutti il senso del 'patto' sottoscritto tra i candidati Pd alle regionali umbre e il Tesoriere del Partito: un accordo morale, volontario, che fa onore a chi l'ha sottoscritto". Lo dice Walter Verini, commissario del Partito Democratico dell'Umbria.

"Come ha detto il capolista Luca Gammaitoni, si tratta di una proposta 'nata al nostro interno, un patto politico-morale, per rispetto della comunità di elettori democratici che ci voterà sotto il simbolo Pd, non certo un vincolo sanzionatorio'. Dico di più: essendo su base volontaria tra candidato e partito, un candidato che volesse ripensarci, potrebbe farlo. Perché è stata una scelta condivisa, non una imposizione".

"Insomma, nulla a che vedere con l'assoluta libertà di esercizio del mandato, per il quale nessuno può e deve porre vincoli. Per questo mi auguro che polemiche, in parte comprensibili e plausibili, in parte incomprensibili perché strumentali ed esagerate, possano cessare”.