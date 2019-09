Manovra: Ascom Padova, inaccettabile rimodulazione Iva

Padova, 30 set. (AdnKronos) - “Nessuna dichiarazione di politici di destra o di sinistra, di governo o di opposizione che anche minimamente, nell’arco dell’ultimo anno e mezzo, adombrasse l’idea che si potesse mettere mano all’Iva. Adesso invece scopriamo che il governo sembra orientato ad effettuare uno scambio compensativo tra più Iva e meno cuneo fiscale. Sinceramente: è inaccettabile!”. Il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, è categorico.

“Se la politica italiana non vuole mandare al macero anche la quota residuale di serietà in suo possesso – continua il presidente dell’Ascom padovana – deve rendersi conto che la crescita zero ed i venti di recessione che soffiano sempre più forti richiedono una riduzione drastica della pressione fiscale complessiva”.