Xl Airways: in procedura di insolvenza, sospesi i voli

Parigi, 30 set. (AdnKronos) - La compagnia francese XL Airways, in procedura di insolvenza dal 23 settembre scorso, ha sospeso i suoi voli oggi dalle 15 nell'attesa di una decisione del tribunale di commercio di Bobigny su un'eventuale offerta di acquisizione. "In grande difficoltà economica - si legge in una nota - XL Airways si vede purtroppo nell'obbligo di sospendere tutti i suoi voli a contare dal 30 settembre alle 15 fino al 3 ottobre incluso".