Def: Misiani, 'ridurre e rendere più equo il carico fiscale'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Ridurre e rendere più giusto il carico fiscale è un obiettivo di tutto il governo. Lo raggiungeremo lavorando a testa bassa, come stiamo facendo, per trovare insieme le soluzioni più efficaci e credibili. Con spirito costruttivo e senso di responsabilità, perché siamo parte di una coalizione e ognuno deve fare la propria parte". Lo scrive il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, su Fb.

"Ma non siamo al governo solo per rimediare ai debiti che Salvini ha fatto sulla testa degli italiani. Abbiamo il dovere di imboccare subito una strada nuova".

"La strada dell’equità sociale, iniziando ad alleggerire il carico fiscale su milioni di lavoratori che fanno fatica a quadrare i conti delle loro famiglie. La strada dello sviluppo sostenibile, per rispondere positivamente ai tanti ragazzi che sono scesi in piazza per gridarci che sul clima e sull’ambiente è tempo di agire subito", conclude.