Manovra: Proietti, 'in Nadef Governo indichi priorità taglio tasse'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Con il Nadef il Governo deve indicare con chiarezza che la priorità della prossima Legge di Bilancio è il taglio delle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati. Bisogna postare risorse rilevanti per operare una significativa riduzione del carico fiscale a questi soggetti". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti.