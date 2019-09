Lavoro: Castelli, 'disoccupazione in calo, proseguiamo con convinzione'

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Questi sono i passi che abbiamo fatto da quando siamo al Governo. In particolare sono i frutti dei decreti che Luigi Di Maio ha voluto con forza. Molti gli attacchi e le critiche, ma i numeri sono numeri e questi incidono fortemente sulla vita delle persone. Nessuno si aspetta pacche sulle spalle, ma se non avessimo invertito certe rotte sull’occupazione, oggi l’Istat non avrebbe rilevato un tasso di disoccupazione in discesa come non accadeva dal 2011. Si prosegue, con convinzione". Così in un post su Facebook, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, postando i dati Istat sulla disoccupazione di agosto, che certificano una diminuzione di 0,3 punti su luglio, assestandosi al 9,5%.