Mondiali, Trentin argento. Trionfa Pedersen

Harrogate, 29 set. - (AdnKronos) - Matteo Trentin conquista la medaglia d'argento ai campionati del mondo di ciclismo su strada disputati nello Yorkshire sotto una pioggia battente. L'azzurro cede in volata al danese Mads Pedersen, bronzo allo svizzero Stefan Kung. Quarto l'altro azzurro Gianni Moscon. Trentin lancia lo sprint a 200 metri dal traguardo ma non riesce a reagire al prepotente ritorno di Pedersen che si impone a braccia alzate. L'Italia torna comunque su un podio iridato dopo 11 anni, dalla rassegna iridata di Varese 2008, dove trionfò Alessandro Ballan davanti a Damiano Cunego. A dieci km dal traguardo si stacca dal gruppo di testa l'olandese Mathieu Van der Poel, grande favorito della vigilia, andato improvvisamente in crisi. Tantissimi ritiri a causa delle condizioni meteorologiche davvero difficili, tra questi il campione uscente, lo spagnolo Alejandro Valverde, il vincitore della Vuelta lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Nairo Quintana, i belgi Philippe Gilbert e Remco Evenepoel. Lontani dai primi anche altri favoriti come il francese Julian Alaphilippe e il tre volte iridato, lo slovacco Peter Sagan.