Manovra: Bernini, 'grandinata fiscale su italiani'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "La manovra d’autunno che si sta profilando è perfino peggiore delle aspettative più nere: tasse sul contante, incrementi selettivi dell’Iva nascosti sotto la formula delle rimodulazioni, taglio delle agevolazioni sul carburante, nuove tasse sulle sigarette". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Una grandinata fiscale da cinque miliardi di euro che si abbatterà sulle famiglie, sui consumi e quindi sulle imprese. La sinistra, del resto, non conosce altro comandamento che quello di tassare chi produce e di spendere per tenere in vita le clientele assistenziali. Forza Italia darà battaglia con tutti i mezzi in Parlamento per fermare questo governo che ignora la vera priorità del Paese: rimettere i soldi in tasca alle famiglie".

"Renzi, che ha fortemente voluto la nascita della maggioranza giallorossa, ha sbagliato nome al suo nuovo partito: non Italia Viva ma Italia Iva", conclude.