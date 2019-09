Cittadinanza: Pedica, 'Ius Culturae? unico errore non averlo approvato prima'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "L'unico errore è non aver approvato prima, con i governi precedenti, la legge sulla cittadinanza per i figli degli stranieri nati e cresciuti in Italia. Perciò, avanti con lo Ius culturae e portiamo a casa subito il risultato, senza perdere altro tempo". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd.

"Facciamo un patto di civiltà in parlamento sullo Ius culturae. Diamo subito un vero segnale di cambiamento - aggiunge Pedica -. Mi auguro che questa sia la legislatura giusta per aprire una nuova stagione dei diritti".