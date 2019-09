Pil: in 2018 il 'procapite' ancora sotto livelli 2008 (-1.567 euro)/Adnkronos

Roma, 29 set. (AdnKronos) - (di Simona Temperini) - Il prodotto interno lordo procapite nel 2018 non ha ancora recuperato il gap causato dalla crisi. Lo scorso anno il pil a prezzi di mercato per abitante è risultato pari a 28.442 euro, in aumento rispetto all'anno precedente (nel 2017 ammontava a 28.170 euro), ma ben al di sotto dei 30.009 euro del 2008 (-1.567 euro pari al -5,2%). I dati sono contenuti nelle tabelle dell'Istat, che fornisce i valori concatenati con anno di riferimento 2015, ed elaborati dall'Adnkronos. Secondo l'Istituto di statistica il picco minimo è stato raggiunto nel 2014, con 27.021 euro e negli anni successivi è andato lentamente crescendo, senza però riuscire a tornare ai livelli pre crisi.

Osservando l'andamento anno per anno emerge che già nel 2009 si è registrato un primo calo rispetto al 2008. Il pil pro capite è risultato pari a 28.264 euro, in diminuzione di 1.746 euro (-5,8%). Nel 2010 torna la salire a 28.627 euro ma comunque restando al di sotto dei 30.009 euro del primo anno (-4,6%). Nel 2011 riprende la discesa, che si ferma a 27.734 euro (-7,6%), e che prosegue l'anno successivo portando il pil a 27.086 euro (-9,7%).

Nel 2014 si tocca il livello minimo di prodotto interno lordo per abitante, pari a 27.021 euro (-10%). Poi finalmente torna a crescere, anche se lentamente, arrivando nel 2015 a 27.257 euro (-9,2%) e l'anno successivo avanza ancora raggiungendo i 27.653 euro (-7,8%).