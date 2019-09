Lega: Giorgetti, 'Salvini e Renzi unici leader carismatici'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Tra Conte e Renzi, quello che conta di più per il governo è Renzi perchè è lui che potrebbe farlo cadere. Sulla scena vedo due leader carismatici: Salvini e Renzi e visto che in politica che le cose cambiano rapidamente chissà se alle elezioni non avremo uno scontro tra Salvini e Renzi". Lo ha detto Giancarlo Giorgetti a 'In mezz'ora in Più'.