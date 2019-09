Italia Viva: Boschi, 'presto altri arrivi dal Pd'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - Non sono finiti a passaggi dal Pd a Italia Viva: "Ancora qualche deputato e qualche senatore". Lo dice Maria Elena Boschi al Messaggero. E non solo parlamentari: "Soprattutto tanti sindaci. Ma i piu' arriveranno nel 2020 quando faremo il big bang degli amministratori, come nel 2012. Del resto il clima è lo stesso, noi lo sentiamo".

E da Forza Italia? "Vederemo, è prematuro parlarne, abbiamo molti mesi davanti a noi". Quanto al 'peso' di Italia Viva, Boschi osserva: "Vedo sondaggi che spaziano dal 3 al 7% per un partito ancora senza organizzazione, senza logo, senza iniziative. Ottimo, possiamo solo migliorare".