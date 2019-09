Governo: Pisapia, 'legge su fine vita e su ius culturae'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Lasciamoci alle spalle l'oscurantismo di Salvini: il M5S può dimostrarlo praticamente". Lo dice Giuliano Pisapia in un'intervista a Repubblica a proposito della possibilità di un'intesa Pd-M5S sullo Ius Culturae. E sui migranti "bisogna cancellare le norme incostituzionali e xenofobe del decreto sicurezza". L'eurodeputato parla anche del suicidio assistito: "Sono sempre stato convinto che, oltre al diritto a una vita dignitosa, ci sia anche il diritto a una morte dignitosa" e a una legge su questo si può arrivare "se si evitano le battaglie ideologiche e gli scontri faziosi" magari lasciando "al singolo parlamentare la libertà di coscienza nel voto". Pisapia spiega che non prenderà la tessera del Pd, come ha fatto Laura Boldrini.