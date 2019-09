Sud: Provenzano, 'si lavora su Piano per Mezzogiorno'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "In questi primi giorni ci siamo messi a lavoro sul Piano per il Sud. Saranno investimenti pubblici e privati, infrastrutture ambientateli e sociali, innovazione e ricerca, semplificazione delle procedure e coinvolgimento degli Enti locali, per creare occasioni di lavoro buono per giovani e donne". Così in un post su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.

Il ministro cita i versi di una poesia di Rocco Scotellaro del 1952 che si chiama 'Lezioni di economica' e che, rileva Provenzano, "purtroppo potrebbe essere scritta oggi" : 'Mi hai risposto tra l’altro, che un padre che ama i figli può solo vederli andar via', cita il ministro.

Per Provenzano "a questo dovremmo dedicare il nostro lavoro, a non rassegnarsi a questo sentimento del Sud: 'un padre che ama i figli può solo vederli andar via'...Ora, senza piagnistei, dobbiamo affermare la libertà di andare ma anche l’opportunità di tornare, la capacità di attrarre talenti e di garantire alle nuove generazioni in fuga dal Mezzogiorno e dai paesi di tutta Italia il diritto a restare".