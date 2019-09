Trasporti: De Lorenzis, 'investimenti verdi e mobilità elettrica per transizione' (2)

(AdnKronos) - Si tratta, rileva, "di un cambio di visione che rimetta al centro l’ambiente, la salute e la sostenibilità. La notizia di un tavolo per il settore automotive che orienti gli investimenti verso l’elettrico è un’ulteriore conferma positiva per i cittadini italiani che, già con l’introduzione degli ecoincentivi per l’acquisto di automobili non inquinanti, hanno dimostrato quanto sia importante e condiviso il processo di transizione verso una nuova mobilità", prosegue.

Ad oggi, aggiunge, "siamo orgogliosi che ci sia stato un aumento considerevole di immatricolazioni di auto elettriche e siamo sicuri che questo sia solo l’inizio di una serie di iniziative sinergiche, industriali e normative, che puntino al miglioramento della nostra mobilità in maniera intelligente e sostenibile, attraverso una roadmap precisa e con un obiettivo chiaro a lungo termine: arrivare al 2050 con emissioni zero, indicato dal Presidente Giuseppe Conte al Climate Action Summit di lunedì a New York", conclude De Lorenzis.