Piombino: Jsw Steel Italy, al via operazioni carico rotaie destinate al Portogallo

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Dopo 16 anni riparte la spedizione via mare di rotaie da 108 metri per export made in Italy. Sono iniziate oggi, infatti, le delicate operazioni di carico delle rotaie destinate al Portogallo, un mercato finora controllato esclusivamente dai competitor, sulla nave project Combi Dock 1, ormeggiata allo storico pontile Lucchini del porto di Piombino. Le operazioni dureranno per tutto il weekend e la Combi Dock 1 presumibilmente già martedì prossimo partirà alla volta del Portogallo.

Con questo primo carico lasceranno lo stabilimento di Jsw Steel Italy Piombino 3500 tonnellate di rotaie. Entro la fine dell'anno sono previste altre due forniture per un totale, come previsto dall'appalto, di 8600 tonnellate di rotaie che saranno utilizzate per la realizzazione della rete ferroviaria. La linea di laminazione, finitura, confezionamento e controllo qualitativo ha occupato 190 tra tecnici e lavoratori, mentre la movimentazione ha reso necessario l'intervento di 20 tecnici della Piombino Logistics che hanno operato in coordinamento con i manovratori di Combi Dock 1.

In una fase successiva, un altro carico di rotaie in acciaio realizzate in JSW Steel Italy Piombino sarà inviato a Barcellona, per la sua metropolitana, per un percorso complessivo di 37 km.