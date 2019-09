Catania: preparava piatti con cannabis, arrestato chef

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Trovato in possesso di due piante di marijuana alte due metri e mezzi, i Carabinieri di Catania hanno arrestato a Trecastagni lo chef Carmelo Chiaramonte, 50 anni. L'uomo aveva in casa anche mezzo chilo di infiorescenze di canapa indiana e di vino e barattoli di olive, caffè e tonno aromatizzati alla cannabis. Lo chef, che dopo la convalida dell'arresto, è già tornato in libertà, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti . Ai militari dell'Arma ha detto di considerarsi un "consulente agroalimentare della cucina mediterranea del terzo millennio" e di operare nel settore gastronomico alla ricerca di nuovi gusti e aromi. Il suo legale sostiene che lo chef, che ha partecipato anche a trasmissioni televisive, “stava studiando gli effetti terapeutici della cannabis tramite la somministrazione alimentare”.