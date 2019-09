Palermo: Fp Cgil, 'dimissioni Camera Commercio? Scelta inopportuna' (2)

TENNIS GIOVANILE

Piazze piene a Terni e a Umbertide col Tennis in giro per l'Umbria

Piazze coloratissime di giovani con il Tennis in giro per l'Umbria che ha fatto già tappa a Terni e a Umbertide, sotto la regia del vice presidente della Fit regionale Maurizio Mencaroni. Sui mini campi montati dalla Federtennis dell'Umbria, gli alunni delle scuole elementari, sotto la guida dei maestri, hanno provato a colpire per la prima volta la pallina con la racchetta. Sia a Terni che a ...