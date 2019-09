Manovra: Mirabelli (Pd), '50 mld per investimenti green'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Siamo dalla parte dei ragazzi che ieri hanno manifestato per salvare il Pianeta e per il proprio futuro. Per noi è una priorità. Vogliamo investire 50 miliardi nelle nuove tecnologie verdi, nell’economia circolare e per ridurre i consumi energetici. Tutto questo, nei prossimi anni, porterà anche più lavoro e porterà anche bollette meno care". Ad affermarlo in una nota è il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato.