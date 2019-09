Mafia: De Gennaro in Antimafia, 'quando Buscetta tornò da Brasile gli comprammo vestiti'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Quando il pentito di mafia Tommaso Buscetta, nell'estate del 1984, tornò in Italia dal Brasile l'allora dirigente della criminalpol Gianni De Gennaro, che si occupava della gestione dei collaboratori, gli fece comprare un vestito perché era "arrivato dal Brasile solo con un paio di pantaloni e doveva andare in udienza, così gli abbiamo fatto comprare un vestito". E' quanto ha raccontato lo stesso De Gennaro, sentito in Commissione antimafia, il 9 agosto 1989, sul caso Contorno. "Normalmente il detenuto ha il familiare che gli porta la valigia, ma questi signori non hanno familiari, almeno normalmente", disse De Gennaro in quella occasione.